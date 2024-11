Ambulância tombou após colidir com ônibus - Reprodução

Publicado 23/11/2024 16:12 | Atualizado 23/11/2024 17:15

Rio - Um ônibus e uma ambulância do Corpo de Bombeiros colidiram na calha do BRT na tarde deste sábado (23), entre as estações do Tanque e do Ipase, na Zona Oeste do Rio. O impacto foi tão grande que a ambulância capotou e ficou com o lado esquerdo destruído. Não há informações sobre feridos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de pessoas auxiliando vítimas que estavam no interior da ambulância, que tombou no acidente.

Veja o vídeo