Tempo nublado na manhã deste sábado (23), na praia de Copacabana - Armando Paiva / Agência O Dia

Tempo nublado na manhã deste sábado (23), na praia de CopacabanaArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 23/11/2024 14:37

Rio - Os banhistas que foram à Praia de Copacabana na manhã deste sábado enfrentaram um tempo nublado, mas sem chuva. A previsão para a tarde e noite será de máxima de 26°C e mínima de 18°C, com chuva fraca isolada e ventos entre fracos e moderados.



No domingo (24), a praia recebe a Parada do Orgulho LGBTQIA+ às 11h, cujos preparativos começaram neste sábado.



Os participantes vão enfrentar um céu ainda fechado, com chuvisco e chuva fraca isolada. A máxima é de 26°C e a mínima de 19°C e os ventos se mantêm fracos a moderados.

fotogaleria

Segundo o AlertaRio, o sol só deve voltar a aparecer nesta segunda-feira (25). A expectativa é de tempo parcialmente nublado a claro e de temperaturas oscilando, com máxima de 29°C e mínima de 16°C. Não há previsão de chuva e os ventos serão moderados.



Na terça-feira (26) e na quarta-feira (27), o tempo será menos nebuloso e mais quente. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado e a máxima chega a 32°C na terça e 35°C na quarta, mas a oscilação nos termômetros continua com as mínimas chegando a 16°C e 18°C, respectivamente.