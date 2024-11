O Bom Velhinho sempre faz sucesso - Divulgação

O Bom Velhinho sempre faz sucessoDivulgação

Publicado 24/11/2024 00:00

fotogaleria Vídeos, celulares, tablets e afins fazem muito sucesso com as crianças, mas, mesmo em tempos de Internet em alta, tem algo que nunca sai de moda nem da cabeça dos pequeninos: as cartinhas para o Papai Noel. Há 35 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas e os desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar os sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país: o Papai Noel dos Correios.A ação ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. A campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza para a sociedade cartas com pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social, de estudantes matriculados em escolas da Rede Pública (do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras,como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Para pegar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php e seguir as instruções. Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências.

Para que tudo possa se tornar realidade, os Correios contam com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas dispostos a fazer a magia do Natal acontecer. Qualquer pessoa pode participar da campanha e fazer a alegria de uma criança. Neste ano, até o momento já chegaram 19 mil cartinhas com pedidos para o Papai Noel.

Entre os itens mais pedidos pelas crianças estão bicicletas, skates e patinetes, mas algumas vão mais longe e pedem celulares e tabletes. Outras querem roupas, sapatos e até ventilador. Existem alguns que são tão solidários que escrevem a carta fazendo pedidos para o amigo ou irmão. Há seis anos um escritório de advocacia que atua no direito marítimo faz a alegria de várias crianças. Funcionária administrativa da empresa, Amanda Sion, diz que eles entram no módulo corporativo dos Correios e atendem ao pedido das crianças de acordo com o orçamento.

"A gente lê todas as cartas. Teve ano que demos até bicicleta, skate e patinete. Os meninos pedem bola de futebol, chuteiras, e as meninas querem ganhar boneca, Barbie, cozinha de brinquedo e as mais velhas optam por maquiagem. Já teve uma cartinha que quem escreveu pediu para o irmão", diz ela, acrescentando que a empresa sempre é convidada para participar da cerimônia de entrega dos brinquedos.

Para Amanda, que organiza e compra o que foi pedido, é tudo muito gratificante. "O presente é nosso em poder participar de um momento único que é o Natal. Tem criança que só sabe o que é presente nesta época. É uma alegria colaborar para a questão social". Neste ano a empresa pegou 50 cartinhas para Papai Noel. "A gente faz um orçamento anual e sempre conseguimos atender os pedidos. Se cada um fizer um pouco a vida vai melhorando", diz Amanda.

Carreata de luz em todo o país

Para celebrar o aniversário de mais de três décadas, os Correios vão percorrer todas as capitais do país com uma Carreata de Luz. A ação é uma forma de agradecer à sociedade e uma estratégia para aumentar a visibilidade e a participação da sociedade, instituições e empresas na campanha.

Em 2023, pela primeira vez, a ação atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas. Para este ano, a campanha quer superar esta meta. A primeira capital a receber a ação foi João Pessoa, na Paraíba. No Rio de Janeiro, a carreata poderá ser vista de 9 a 11 de dezembro deste ano.

"Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o País. Conseguimos levar alegria para as crianças e, assim como no ano passado, não vamos deixar nenhuma delas sem presente. A Carreata de Luz será mais um momento especial para marcar a história dessa campanha", disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Liga do Natal em Niterói e em outros municípios

Se as cartinhas fazem a alegria das crianças, outras ações durante a época emocionam a todos. Em sua 9ª edição, a Liga do Natal convoca o público das cidades de Niterói, Macaé, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Petrópolis para participar da programação da caravana que celebra a generosidade e a diversidade, com atrações para toda a família. Esta edição conta com muitas novidades, a programação agora fica três dias em cada município e inclui desfile de Natal, brincadeiras tradicionais, cinema, atrações culturais e o espetáculo original da Liga do Natal. O caminhão palco, agora dá lugar a uma estrutura de palco com 12 metros, cenário em LED e um show de luzes e efeitos especiais assinado por Rodrigo Rocca, da equipe do DJ Alok.

O evento de abertura acontecerá no dia 24 de novembro, das 16h às 21h, no Museu de Arte Contemporânea - MAC, em Niterói, e segue para Macaé (29/11, 30/11 e 01/12), Rio das Ostras (06/12, 07/12 e 08/12), São Pedro da Aldeia (13/12, 14/12 e 15/12) e Petrópolis (20/12, 21/12 e 22/12).

"Trazer novidades é um desafio que encaramos com muito carinho e criatividade, e acreditamos, sim, que o Natal tem esse potencial único de sempre se renovar. O espírito natalino é, por natureza, um movimento de renovação e conexão com o outro, então as inovações vêm ao encontro dessa essência. Nos esforçamos para criar experiências artísticas inéditas, como o show de luzes deste ano e o desfile interativo, para que cada pessoa sinta o encanto dessa celebração. O Natal é muito mais do que uma data festiva; é um chamado para olharmos para o próximo, para a nossa comunidade e para o mundo de uma forma mais solidária e empática. Acredito que enquanto houver o desejo de compartilhar e de iluminar a vida do outro, o espírito do Natal continuará sempre presente e revigorado", diz a diretora geral da Liga do Natal, Priscylla Mesquita.

Desfile, trenzinho, gibi e filme

Entre as novas atividades na programação está o desfile da Liga do Natal, que abrirá o evento nas cidades, circulando por pontos estratégicos em cada região contemplando as áreas centrais e periféricas de cada município. No desfile, a bordo do Trenzinho de Natal, os personagens da Liga e a sua turma irão interagir e divertir a população, além de convidar a todos para o evento do final de semana. Em paralelo, a caravana também levará o filme longa-metragem para mais cinemas públicos do Estado.

Durante o evento será distribuído o gibi da Liga do Natal, disponível também na versão digital. Nas redes sociais, o público poderá interagir e acompanhar os conteúdos e assistir ao filme da Liga do Natal, no Youtube. Toda a trilha sonora do evento estará disponível em três canais de streaming de música. Toda estratégia é construída a partir de um pensamento multiplataforma e transmídia, que conversa com o público em diversos canais e é permeada por muito entretenimento, acessível em libras e audiodescrição, e com conteúdo artístico de qualidade e de forte teor educativo.

O espetáculo 'Liga do Natal' promete reacender a magia natalina. Com uma narrativa leve, divertida e interativa, contempla o público de todas as idades e tem como protagonista uma Mamãe Noel negra que representa toda a força da mulher brasileira: trabalhadora, ativa e empoderada, que junto do Papai Noel e dos amados símbolos natalinos: Estrela, Árvore, Boneco de Neve e Duende fazem do Natal um momento de celebração da vida e das relações. O elenco é composto por grandes nomes como Beto Vandesteen, Nady, Marcos Camelo, Luiz Borges, Julia Schaeffer e Sara Chaves.

Show de luzes

Em uma narrativa renovada e atual, a Liga do Natal apresenta temas cotidianos e pauta questões como solidariedade, respeito à diversidade e inclusão. "Toda concepção do projeto parte da perspectiva de que no Natal estamos mais propícios a ter um olhar mais cuidadoso para si, para o outro e para o mundo. Neste sentido, toda narrativa é construída de modo a inspirar bons pensamentos, atitudes e valores que possam fortalecer os vínculos sociais", ressalta Flávia Muluc, diretora artística e pedagógica do projeto.

O evento apresenta ainda um show de luzes e efeitos especiais inédito com assinatura do lighting designer Rodrigo Rocca, responsável por shows de artistas consagrados como DJ Alok, Ludmilla, Pedro Sampaio, entre outros. Rocca é aclamado por seu domínio na criação de shows que combinam música e efeitos especiais. "O espetáculo tem cerca de uma hora e um grand finale digno de um grande show. O público pode esperar um evento incrível com muitos efeitos, muita cor e muito movimento", afirma Rocca.



Aposentadoria de Limachem Cherem

A chegada dos bons velhinhos nos principais shoppings já começou e no mês de dezembro haverá muitos Noéis com apoio das ‘Noeletes’, que são as ajudantes na hora da fila e das falas de todos que se aproximam do bom velhinho. Os 45 Noéis formados pela única Escola de Papai Noel do Brasil, também contam com os trabalhos extras como comerciais, visitas a hospitais, condomínios, comboio de Noéis na véspera de Natal.

Vale registrar que no dia 25 de dezembro - quando efetivamente se comemora o Dia de Natal - o tradicional Papai Noel de Realengo, o ator Limachem Cherem, passará o bastão, ou melhor o 'Cajado’ para o Noel Roque, que é morador do bairro, e vai assumir o desfile. Depois de 31 anos, o bom velhinho Limachem Cherem, que tanta alegria produziu e ajudou a levar tantos ensinamentos, tomou a decisão: vai se aposentar.