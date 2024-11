Bandido aponta arma contra os motoristas na frente do Hospital do Corpo de Bombeiros - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/11/2024 13:47 | Atualizado 23/11/2024 14:15

Rio - Motoristas foram surpreendidos por um arrastão seguido de tiroteio no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (23). A ação criminosa ocorreu na saída do Túnel Rebouças, sentido Centro, e em frente ao Hospital do Corpo de Bombeiros, na Avenida Paulo de Frontin.



De acordo com relatos, os criminosos fecharam os dois sentidos da via durante o arrastão. Pelo menos dois veículos foram interceptados pelo grupo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os bandidos apontando armas contra os motoristas, enquanto param os carros.

Arrastão e troca de tiros assusta motoristas na saída do Túnel Rebouças, sentido Centro.



Reprodução pic.twitter.com/ggK3KLeI8n — Jornal O Dia (@jornalodia) November 23, 2024



No sentido Centro, na saída do túnel, três suspeitos tentaram roubar um veículo e uma equipe da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na área, avistou o grupo. Segundo a PM, houve confronto, no entanto, os criminosos conseguiram fugir em um carro preto. Vídeos gravados no local mostram a sequência de disparos.

De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido na ação. O policiamento na região foi reforçado.