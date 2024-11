Ao longo do ano, foram registrados 87.626 atendimentos - Reprodução

Ao longo do ano, foram registrados 87.626 atendimentosReprodução

Publicado 23/11/2024 11:51

Rio - Em 2023, a Polícia Militar recebeu, em média, 240 denúncias diárias relacionadas à violência contra a mulher pelo número 190. Ao longo do ano, foram registrados 87.626 atendimentos desse tipo, o equivalente a pelo menos 10 mulheres vítimas a cada hora. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Entre os municípios com maior percentual de ligações relacionadas à violência contra a mulher, destacam-se Japeri, Queimados, Seropédica, Magé e Belford Roxo, todos localizados na Baixada Fluminense.

De acordo com o ISP, entre os crimes ligados à violência de gênero, também foi registrado um aumento expressivo nas denúncias: 44% nas ligações reportando assédio sexual e 118% nas ocorrências de descumprimento de medida protetiva.

Ainda segundo o instituto, entre janeiro e setembro de 2023, foram registrados 81 casos de feminicídio no estado, enquanto no mesmo período de 2024, o número caiu para 77, representando uma redução de 4,9%. Por outro lado, as tentativas de feminicídio apresentaram um aumento preocupante: no mesmo intervalo de tempo, passaram de 222 em 2023 para 289 em 2024, o que corresponde a um crescimento de 30,2%.

Combate à violência contra a mulher

Recentemente, o governador Cláudio Castro anunciou umde enfrentamento à violência contra a mulher. Entre as iniciativas estão o lançamento de duas ferramentas tecnológicas: a Sala Lilás Virtual, disponível no aplicativo Rede Mulher, e o Protocolo Lilás da Central 190.A Sala Lilás Virtual opera como um canal de atendimento via chat, com suporte humanizado oferecido por atendentes capacitados pela Secretaria da Mulher. Integrada à Central 190 da Polícia Militar, a ferramenta agiliza o atendimento, permitindo que as vítimas busquem ajuda sem a necessidade de realizar chamadas telefônicas.Além disso, com 48 equipes operacionais atuando nos 92 municípios do estado, a Patrulha Maria da Penha já realizou 325.290 atendimentos, prestou apoio a 83.841 mulheres e prendeu 705 agressores, principalmente por descumprimento de medidas protetivas. Suas unidades também contam com as Salas Lilás, espaços seguros e acolhedores para o atendimento especializado.