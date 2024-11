Ação também vai fortalecer bibliotecas no Complexo do Alemão - Reprodução / Redes Sociais

Ação também vai fortalecer bibliotecas no Complexo do AlemãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/11/2024 11:40

Rio - A ONG Voz das Comunidades adiou para este domingo (24), por conta das chuvas, a quarta edição da Invasão de Livros, em parceria com a Bienal do Livro.



A iniciativa, criada em 2020, aborda a importância do acesso à cultura nas comunidades e visa distribuir 10 mil livros gratuitamente para moradores e ONGs parceiras.



Com o apoio da Bienal, a ONG amplia seu alcance, reforçando a aproximação com editoras e garantindo a distribuição de mais livros para crianças e jovens.



Esta edição ainda traz a novidade da formação de contadores de histórias, que ocorreu uma semana antes do evento, fortalecendo o papel da narrativa no incentivo à leitura.



A ação também terá um impacto direto no Complexo do Alemão, com o fortalecimento de bibliotecas existentes e a abertura de um novo espaço de leitura na Casa Voz Vidigal, na Zona Sul do Rio, ampliando ainda mais o acesso ao conhecimento nas áreas atendidas.



Serviço

Data: 24 de novembro de 2024

Horário: 10h

Local de saída: Casa Voz - Rua Engenheiro Manoel Segurado 228, Bonsucesso, Rio de Janeiro (RJ)