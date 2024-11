Armamento apreendido durante ação da PM em Rio das Pedras - Reprodução

Publicado 23/11/2024 17:11 | Atualizado 23/11/2024 17:15

Rio - A Polícia Militar prendeu nove suspeitos e apreendeu um arsenal de guerra durante uma ação em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (23). Entre o armamento apreendido pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), estão 21 granadas, oito fuzis e duas pistolas.

Os militares foram acionados para a região por conta de um intenso tiroteio que começou ainda no fim da madrugada deste sábado, por volta das 4h30. Um homem morreu durante o confronto entre organizações criminosas e diversos vídeos nas redes sociais mostraram a intensidade da guerra que afeta a região.

Segundo a PM, o 18°BPM (Jacarepaguá) reforçou o policiamento na região, assim que "tomou conhecimento de confronto entre facções". Equipes da unidade realizaram buscas na área, com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (2° CPA), do Batalhão de Operações de Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de um homem, ainda não identificado. De acordo com a corporação, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.

Sob forte influência de milicianos, a região de Rio das Pedras e Gardênia Azul têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.