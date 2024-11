Atividade envolveu cerca de 20 mil pessoas em 14 municípios - Divulgação

Publicado 23/11/2024 17:22

Rio - A Secretaria Estadual de Defesa Civil realizou, neste sábado (23), um simulado de desocupação em 21 comunidades o Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira, dia 29, é celebrado o Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres. Além da mobilização dos moradores de áreas de risco, o exercício testou o funcionamento das sirenes do Sistema Remoto de Alerta e Alarme instalado em todo o território fluminense e os protocolos de ações em caso de desastres ocasionados por chuvas. A atividade impactou cerca de 20 mil pessoas em 14 municípios.

"Estamos prontos para as chuvas de verão. Investimos forte, nos últimos anos, em tecnologia voltada para a prevenção, em modernização de equipamentos, em aquisição de viaturas, na capacitação dos nossos agentes e militares a fim de evitar tragédias. Os simulados também são parte importante dessa preparação. É fundamental que a população saiba o que fazer em uma situação crítica. Isso pode salvar muitas vidas", afirmou o governador Cláudio Castro.

Atualmente, o Governo do Estado mantém 202 sirenes e 70 pluviômetros ativos. De acordo com a Secretaria de Defesa Civil, os alertas sonoros antecipam as situações de risco e garantem um tempo precioso para a evacuação rápida e eficiente das áreas afetadas.



"A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro trabalham o ano todo, 24 horas por dia, para prevenir eventuais desastres. A preparação envolve toda a estrutura do Estado, as prefeituras e, claro, a sociedade. Se a sirene for acionada, saia imediatamente. Não retorne para buscar objetos de valor. Mantenha a calma e siga para os pontos de apoio previamente indicados pelos agentes da Defesa Civil. Para não ser pego de surpresa, cadastre-se para receber, no seu celular, os avisos e alertas de risco da Defesa Civil Estadual. É de graça! Basta enviar um SMS com o CEP da sua residência para o 40199. A prevenção é a melhor defesa", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles.

Ainda durante esta semana, a secretaria vai promover uma série de atividades, incluindo um seminário virtual, o II Encontro com a Ciência, na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), um exercício simulado de desocupação de escolas e o lançamento do Plano de Contingências para Chuvas Intensas.