Jonas Chagas Pinto foi condenado a 11 anos de prisão - Divulgação

Publicado 25/11/2024 22:10

Rio - Policiais militares prenderam o foragido Jonas Chagas Pinto, conhecido como "Branquinho", de 31 anos, na noite deste domingo (24), em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com as investigações, ele é ligado à facção Comando Vermelho e atua como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Sem Terra.

Os agentes do 24º BPM (Queimados) receberam informações sobre uma possível localização do criminoso por meio do Disque Denúncia e passaram a realizar uma ação de patrulhamento no bairro Vila Margarida. Os militares, então, suspeitaram de dois homens que estavam em uma moto e decidiram abordá-los, mas a dupla fugiu.

Após um cerco tático, o traficante Branquinho foi encontrado em um terreno vazio com uma pistola, maconha e um rádio. O outro suspeito que estava com ele não foi localizado pelos policiais.

O criminoso havia deixado uma unidade prisional em outubro de 2021, quando cumpria uma pena em regime semiaberto, e não retornou ao presídio. Ele havia sido condenado a 11 anos de prisão por resistência e roubo, mas só tinha cumprido cinco anos quando fugiu do sistema penitenciário.

O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização de foragidos sejam enviadas por meio de:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ