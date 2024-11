Passageiros do ramal Belford Roxo precisam fazer baldeação na estação Mercadão de Madureira - Divulgação / SuperVia

Publicado 25/11/2024 09:11 | Atualizado 25/11/2024 09:15

Rio - Por conta de atos de vandalismo nas proximidades da estação de trem Barros Filho, na Zona Norte, nesta segunda-feira (25), passageiros do ramal Belford Roxo precisam trocar de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem.

Segundo a SuperVia, a transferência, que precisa ser realizada tanto no sentido Central do Brasil quanto no sentido Belford Roxo, é necessária para que a equipe técnica "realize os reparos necessários para restabelecer plenamente a operação". O intervalo entre as viagens é de 23 minutos.

Os demais ramais operam de forma regular nesta segunda.