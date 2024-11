Carreta tombou na Serra de Petrópolis (BR-040), na manhã desta segunda (25) - Divulgação / PRF

Carreta tombou na Serra de Petrópolis (BR-040), na manhã desta segunda (25)Divulgação / PRF

Publicado 25/11/2024 08:00 | Atualizado 25/11/2024 09:42

Rio - Uma carreta tombou, na manhã desta segunda-feira (25), na Serra de Petrópolis (BR-040), altura da Fazenda Inglesa, Região Serrana. O acidente interditou totalmente a pista sentido Três Rios por quase uma hora, e um homem ficou ferido.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 6h06. Por volta das 7h, uma faixa foi liberada, e o tráfego segue de forma parcial. O veículo transportava peças automotivas.

Após o resgate, de acordo com a Concer, que administra a via, a vítima foi levada ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. No entanto, a concessionária não confirmou se o homem era o motorista da carreta tombada e não informou detalhes sobre o estado de saúde.

A empresa ainda ressaltou que um guindaste será ser usado para remover o veículo, "o que poderá causar a interdição temporária da pista em horário a ser definido."