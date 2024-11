Vítima está grávida e voltou para São Paulo, após as agressões do companheiro - Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Publicado 25/11/2024 08:01

Rio - Um homem foi preso em flagrante por agredir a própria mulher, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu na noite de sábado (23) e foi registrado pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança do município (CSSG), que alertou guardas municipais. A vítima está grávida e precisou ser socorrida para um hospital da cidade.

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, uma equipe da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal estava na Praça da Trindade, quando foi acionada por rádio para ir até a Rua Jovelino de Oliveira Viana, no bairro do Alcântara, onde agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) já estavam com o casal. Gleydson da Silva Pinheiro e testemunhas foram levados para a Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam). Em seguida, o agressor foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde ficou sob custódia.

Ainda de acordo com a prefeitura, por conta das agressões, a grávida precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde foi atendida e liberada. Após receber alta, a grávida foi levada para a Rodoviária do Rio e embarcou em um ônibus para seu endereço de origem, em São Paulo.