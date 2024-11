Atropelamento aconteceu na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã - Reprodução / Google Maps

Publicado 25/11/2024 09:33

Rio - Erick Silva, de 19 anos, morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira (25) na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 4h30 para a ocorrência, perto da esquina com a Rua Oito de Dezembro e, quando a equipe chegou, o jovem já estava sem vida.

Policiais do 6° BPM (Tijuca) também foram acionados e isolaram a área para realização de perícia. Depois do trabalho da Polícia Civil, os Bombeiros removeram o corpo para o IML Afrânio Peixoto, no Centro.

O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo), que abriu investigações para apurar as circunstâncias do atropelamento.