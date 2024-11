Agentes da Decon cumprem 15 mandados em endereços no Rio e Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 25/11/2024 07:36 | Atualizado 25/11/2024 08:12

Rio - A Polícia Civil realiza uma ação, nesta segunda-feira (25), contra fraudes em planos de saúde, que provocaram prejuízos de cerca de R$ 50 milhões. A Operação Bisturi cumpre 15 mandados de busca e apreensão contra 11 alvos, em endereços de Ipanema e Leblon, na Zona Sul, além de na Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre os envolvidos no esquema criminoso, que teve início em 2021, estão médicos, advogados e empresas da área da saúde.

A operação pretende apreender documentos, celulares e outros aparelhos eletrônicos para análise de dados. As investigações da Delegacia do Consumidor (Decon) descobriram que as fraudes aconteciam de diversas formas, como pedidos de falsas cirurgias; reembolso de serviços não realizados; superfaturamento de órteses, próteses e materiais especiais (OPME); e emissão de documentos falsos usando nomes de médicos já mortos.

Ainda de acordo com as investigações, advogados que participavam do esquema apresentavam na Justiça ações com pedido de liminares para acelerar a aprovação de cirurgias superfaturadas, que seriam pagas pelos planos de saúde, para o grupo ficar com os valores indevidos. Entre as operadoras lesadas estão Bradesco Saúde, Amil, SulAmérica, Golden Cross, entre outros.