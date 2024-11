Homem foi morto a tiros na Avenida São Vicente, em Duque de Caxias - Reprodução / Google Maps

Homem foi morto a tiros na Avenida São Vicente, em Duque de CaxiasReprodução / Google Maps

Publicado 25/11/2024 12:10

Rio - Um homem foi morto a tiros, na noite deste domingo (24), no bairro Parque Beira Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo informações da Polícia Civil, ele teria sido baleado depois de tentar assaltar um motorista na região.

O caso aconteceu por volta das 20h30, na Avenida São Vicente, atrás do Caxias Shopping. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, no local, encontraram a vítima, de aproximadamente 30 anos, sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

Policiais do 15° BPM (Duque de Caxias) também estiveram no local, “para uma ocorrência de homicídio”, e isolaram a área para perícia da Polícia Civil.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a unidade, os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar o autor do crime.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem, que não teve identidade revelada, caído no chão após ser baleado, enquanto populares se juntam ao redor.