Caso foi registrado na 73ª DP (Neves) - Reprodução

Caso foi registrado na 73ª DP (Neves)Reprodução

Publicado 25/11/2024 11:29 | Atualizado 25/11/2024 12:57

Rio - Um casal foi baleado, na noite deste domingo (24), durante uma perseguição policial em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O veículo em que os suspeitos estavam ainda colidiu com uma mureta.



Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento no bairro Boa Vista, quando notaram um carro suspeito. De acordo com a PM, os policiais fizeram um cerco tático para tentar uma abordagem, mas os suspeitos não respeitaram a ordem de parada.



Houve perseguição e, durante a fuga, o veículo foi atingido por diversos disparos. O pneu estourou com um dos tiros. Após isso, o carro bateu em uma mureta.

Ainda segundo a corporação, um homem tentou fugir a pé e foi encontrado na Rua Minas Gerais com um ferimento na perna. Já no interior do automóvel, uma mulher foi encontrada ferida.



Os dois foram socorridos e encaminhados para o pronto socorro da cidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de ambos.



Durante a ação, foram apreendidos dois simulacros de pistola, um celular e dois cartões bancários. Além disso, um carro foi recuperado. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).