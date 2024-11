De dentro do quintal, morador arremessa pedras e pedaços de piso nos assaltantes - Reprodução / Redes Sociais

De dentro do quintal, morador arremessa pedras e pedaços de piso nos assaltantes Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/11/2024 12:23 | Atualizado 25/11/2024 12:29

Rio - Um homem reagiu a um assalto, na tarde deste domingo (24), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, arremessando pedras e pedaços de piso nos bandidos. A ação aconteceu em frente a sua residência, no bairro Nova Aurora, onde ele estava sentado na calçada ao lado de uma criança.



Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois criminosos chegam ao local em duas motos e abordam o homem, que rapidamente puxa a criança e corre para dentro do quintal. Um tablet cai e um dos assaltantes pega. Enquanto isso, o outro bandido saca uma arma e efetua disparos, no entanto, ninguém foi atingido.