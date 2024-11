Criminoso aponta arma para motorista durante arrastão no Túnel Rebouças - Reprodução / Redes Sociais

Criminoso aponta arma para motorista durante arrastão no Túnel RebouçasReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/11/2024 12:53

Rio - A Polícia Militar reforçou a segurança nos bairros de Irajá e Engenho Novo, ambos na Zona Norte, e no entorno do Túnel Rebouças, que conecta as zonas Norte e Sul, pontos da cidade que sofreram com ações criminosas neste final de semana.

Na manhã deste sábado (23), na saída do Túnel Rebouças, altura do Rio Comprido, Zona Norte, criminosos realizaram um arrastão em frente ao Hospital do Corpo de Bombeiros. Imagens de redes sociais mostram os bandidos apontando armas para motoristas e parando os carros.No sentido Centro, três suspeitos tentaram roubar um veículo e foram flagrados por uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento no local. De acordo com a corporação houve confronto, mas os criminosos fugiram. Ninguém ficou ferido.O caso segue sendo investigado pela 6ª DP, Cidade Nova.Ainda no sábado, na parte da tarde, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, ex-secretário da Polícia Militar, foi vítima de um assalto e teve seu carro e pertences levados por criminosos, no Engenho Novo. O crime ocorreu na Rua Arquias Cordeiro.Segundo a PM, os agentes foram acionadas pela vítima e recuperaram o carro em Benfica. O caso foi encaminhado à 23ª DP, no Méier, e as investigações seguem para identificar os responsáveis.Em Irajá, houve um confronto que terminou com um suspeito preso e três pessoas feridas na manhã deste domingo (24) . Um homem roubou um carro e foi perseguido por agentes do 3º BPM (Méier). A prisão ocorreu após o veículo colidir com um poste, na Avenida Monsenhor Felix.