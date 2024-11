Suspeito colidiu com poste em Irajá - Reprodução

Publicado 24/11/2024 18:21 | Atualizado 24/11/2024 20:59

Rio - Uma perseguição com tiroteio terminou com um suspeito preso e três pessoas feridas em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Tatiane Fernandes, de 38 anos, foi encaminhada com ferimentos moderados ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e outras duas vítimas foram socorridas por meios próprios. De acordo com informações preliminares, uma criança de 4 anos também ficou ferida, mas a informação não foi confirmada pela corporação.

A perseguição começou depois que um homem roubou um carro. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que o suspeito é detido por agentes do 3º BPM (Méier) na Avenida Monsenhor Félix, próximo à estação de metrô.

Suspeito de roubar carro é preso após perseguição e tiroteio em Irajá, próximo à estação do metrô na Avenida Monsenhor Félix.



Por meio de nota, a PM informou que as equipes foram acionados com a informação de que um carro havia sido roubado na Avenida Pastor Martin Luther King. Os militares localizaram o veículo e realizaram um cerco tático, dando início a uma perseguição.

Durante a fuga, o suspeito atirou contra os agentes e houve confronto. Em seguida, ele colidiu com outro carro e um poste em Irajá, sendo alcançado pelos policiais. Com ele, os militares apreenderam um revólver. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).