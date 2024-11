Carro pegou fogo após colidir com poste no Barro Vermelho - Reprodução

Publicado 24/11/2024 18:59 | Atualizado 24/11/2024 19:11

Rio - Uma pessoa morreu carbonizada após colidir o carro em um poste de energia elétrica no Barro Vermelho, em São Gonçalo, na madrugada deste domingo (24). Após a batida, o veículo pegou fogo e a vítima não conseguiu sair do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h e militares do quartel de São Gonçalo atuaram na ocorrência. A vítima ainda não foi identificada, mas já estava morta quando os bombeiros chegaram ao local. A via precisou ser interditada para a retirada do veículo.

O corpo foi levado ao IML de São Gonçalo.