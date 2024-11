Bandido aponta arma para motoristas em frente ao Hospital do Corpo de Bombeiros, no Rio Comprido, próximo ao Túnel Rebouças - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/11/2024 16:24 | Atualizado 24/11/2024 16:37

Rio - O Túnel Rebouças amanheceu com o policiamento reforçado neste domingo (24). Policiais militares posicionaram viaturas no acesso da galeria, no sentido Zona Sul. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a via teve certa lentidão no trânsito por causa de um carro que enguiçou no interior do túnel, fazendo com que uma faixa da pista ficasse ocupada.

Na manhã de sábado (23), motoristas foram surpreendidos por um arrastão seguido de um tiroteio na saída Túnel Rebouças, no Rio Comprido. Imagens que circularam nas redes sociais mostram os bandidos apontando armas contra os motoristas, enquanto param os carros.

No sentido Centro, três suspeitos tentaram roubar um veículo e uma equipe da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na área, avistou o grupo. Segundo a PM, houve confronto, mas os criminosos conseguiram fugir em um carro preto. Ninguém ficou ferido na ação.