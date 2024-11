Cão está passando por treinamentos do Corpo de Bombeiros - Divulgação

Publicado 24/11/2024 22:33

Rio - O canil do Corpo de Bombeiros recebeu um reforço para as buscas por vítimas de desabamentos e soterramentos. Neste domingo (24), a corporação divulgou que o cão da raça Pastor Holândes, de dois meses e meio, terá o nome decidido por meio de uma votação popular. A população pode escolher entre Hope e 02 por meio do perfil dos bombeiros no Instagram: @corpodebombeiros_rj

O filhote já iniciou o treinamento, que tem duração média de um ano e meio a dois anos, no 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA). Junto ao seu condutor, o cão começou a ser estimulado e adaptado a diferentes tipos de terrenos, como grama, lama, terra e pedras, simulando escombros em desastres.

"Hoje, o canil do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro é referência, com 13 animais aptos e 3 filhotes em preparação. Acabamos de formar uma nova turma de condutores, especialistas no serviço de busca, resgate e salvamento com cães. Nossos binômios, dupla formada pelo militar e o farejador, estão entre os melhores do Brasil e apoiam operações em todo o Estado, no território nacional e mesmo em missões internacionais", destacou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.

Brincadeiras também são direcionadas para que desenvolva equilíbrio, destreza e obediência. Cada atividade tem um propósito e ajuda a construir suas habilidades para o trabalho de salvamento e resgate.