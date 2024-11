Policiais recuperaram veículos durante a ação - Divulgação

Publicado 24/11/2024 16:11 | Atualizado 24/11/2024 16:40

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois suspeitos durante ação em ponto de desmanche de veículos, na Comunidade da Coreia, bairro do Pita, no sábado (23).

Segundo o Batalhão, os agentes receberam informações anônimas enviadas para o Disque Denúncia que ajudaram a localizar o espaço.

Ainda de acordo com a PM, foram recuperados cinco veículos roubados. São eles: um Volkswagen T-Cross; um Volkswagen Up, um GM Montana Furgão, uma moto Honda XRE 190 e uma moto Yamaha Crosser.

A ocorrência foi encaminhada para uma delegacia da região.