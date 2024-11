Marinha realizou o resgate com apoio de um helicóptero - Divulgação

Publicado 24/11/2024 21:32

Rio - A Marinha do Brasil (MB) resgatou, neste sábado (23), uma tripulante de um navio mercante a cerca de 1200 km da costa. A Fragata "Indepêndencia", que estava atracada em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foi utilizada para o resgate da vítima, que sofreu uma suspeita de derrame cerebral.

De acordo com a MB, a fragata foi acionada por volta das 9h de quarta-feira (20) para realizar uma evacuação aeromédica no navio "Atlantic Zonda", com bandeira da Libéria. Com isso, a Marinha atendeu o chamado e desatracou às 12h40 do mesmo dia.

Os militares chegaram ao local da ajuda na manhã de sábado e a vítima foi resgatada por um helicóptero do navio. A aeronava pousou no Comando da Força Naval, no município de São Pedro D'Aldeia, na manhã deste domingo (24).

A tripulante foi transferida para a Clínica São Lucas, em Macaé, onde segue sob observação e passando por exames. Ela está consciente e seu estado de saúde é considerado estável.