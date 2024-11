Voluntários que distribuíram os livros nas comunidades - Divulgação / Voz das Comunidades

Voluntários que distribuíram os livros nas comunidadesDivulgação / Voz das Comunidades

Publicado 24/11/2024 14:25 | Atualizado 24/11/2024 16:00

precisou ser adiada devido às chuvas.



Com o apoio da Bienal, a iniciativa, criada em 2020, ampliou seu alcance, estabelecendo novas parcerias com editoras e garantindo a entrega de mais livros, principalmente para crianças e jovens. Durante o evento, voluntários do projeto percorreram as ruas das comunidades, levando histórias diretamente às mãos das crianças. Rio - A ONG Voz das Comunidades promoveu neste domingo (24) a quarta edição da Invasão de Livros, em parceria com a Bienal do Livro. A ação, que teve início às 10h, distribuiu gratuitamente cerca de 10 mil exemplares para moradores do Complexo do Alemão e da Penha. A distribuição, que estava originalmente prevista para sábado (23),devido às chuvas.Com o apoio da Bienal, a iniciativa, criada em 2020, ampliou seu alcance, estabelecendo novas parcerias com editoras e garantindo a entrega de mais livros, principalmente para crianças e jovens. Durante o evento, voluntários do projeto percorreram as ruas das comunidades, levando histórias diretamente às mãos das crianças.

Para Rene Silva, fundador da ONG Voz das Comunidades, a Invasão de Livros é mais do que uma ação cultural, é um momento de união e reflexão. "O mais interessante disso tudo é ver que não só as crianças, como a família inteira, fica interessada na hora de receber os livros. Então, muitos pais, mães, tios acabam vindo também próximo da gente para poder pegar a doação de um livro. É uma ação que é para a família toda", destacou.



Renê relembra que a iniciativa começou em 2020, exatamente 10 anos após a ocupação do Complexo do Alemão por forças policiais e militares. "A polícia federal, estadual, exército, força nacional, ocuparam o Complexo do Alemão com promessas de que haveríamos dias melhores de investimento em educação, cultura, lazer, e não foi o que não aconteceu. Então, a gente está hoje no quarto ano, na quarta edição da invasão de livros, para que a gente possa estimular a leitura dessa criançada", ressaltou.



Esta edição também trouxe uma novidade: a formação de contadores de histórias, realizada na semana anterior ao evento. A capacitação busca incentivar o hábito da leitura, reforçando a importância da narrativa no processo de aprendizado e desenvolvimento cultural.



Além disso, a ação gera impactos duradouros, como o fortalecimento de bibliotecas comunitárias no Complexo do Alemão e a inauguração de um novo espaço de leitura na Casa Voz Vidigal, na Zona Sul do Rio.