Ex-secretário foi assaltado na tarde deste sábado (23) no Engenho Novo, Zona Norte - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/11/2024 09:38 | Atualizado 24/11/2024 09:38

Rio - O ex-secretário da Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho Pires, foi vítima de um assalto na tarde deste sábado (23), no bairro Engenho Novo, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu na Rua Arquias Cordeiro, onde o coronel foi surpreendido por um grupo de criminosos armados.



Durante a ação, os suspeitos levaram o veículo e pertences do ex-secretário. De acordo com a PM, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados pela própria vítima. Em seguida, equipes realizaram buscas pela região e o carro foi recuperado em Benfica.



O caso foi registrado na 23ª DP (Méier). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar e localizar os criminosos envolvidos no crime.

uma viatura descaracterizada da Polícia Militar usada pelo ex-secretário foi roubada na Rua Jorge Schmidt, em Marechal Hermes, também na Zona Norte do Rio. Em maio deste ano,foi roubada na Rua Jorge Schmidt, em Marechal Hermes, também na Zona Norte do Rio.

O veículo, conduzido por um policial militar a caminho do quartel general da corporação, foi interceptado por criminosos. O motorista não reagiu, e o carro foi levado, mas recuperado no mesmo dia em Santíssimo, na Zona Oeste.