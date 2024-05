Ex-secretário da PM, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, não estava na viatura durante o roubo - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 17:17 | Atualizado 29/05/2024 17:23

Rio - Uma viatura descaracterizada da Polícia Militar, que era usada pelo ex-secretário da PM, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, foi roubada, na manhã desta quarta-feira (29), na Rua Jorge Schmidt, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.

O veículo era dirigido por um policial militar e seguia para o quartel geral da corporação, no Centro do Rio. Antes de chegar ao destino, os criminosos abordaram o motorista, que não reagiu, e levaram o carro. Pires não estava no carro no momento do crime.

A viatura foi recuperada à tarde por policiais militares do 40º BPM (Campo Grande), em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. A ocorrência foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes).

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi ouvido e imagens de câmeras de segurança foram solicitadas para esclarecer o caso. O veículo recuperado será periciado. A investigação está em andamento para apurar a autoria do crime.