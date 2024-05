Levantamento do Fogo Cruzado contabiliza dez crianças baleadas em 2024 - Divulgação

Publicado 29/05/2024 21:04

Rio - A Região Metropolitana do Rio chegou ao número de dez crianças baleadas somente neste ano, segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Desse total, duas morreram e oito ficaram feridas. O caso mais recente aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), quando um menino de oito anos foi morto durante um tiroteio na Favela Cavalo de Aço, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. A criança foi atingida durante uma troca de tiros iniciada após um policial penal entrar por engano na comunidade.Ainda segundo o levantamento, das dez crianças baleadas, oito foram atingidas por balas perdidas: uma morreu e sete ficaram feridas. Em 2023, nesse mesmo período entre 1º de janeiro e 29 de maio, 14 crianças foram baleadas: cinco morreram e nove ficaram feridas. Em 2023 houve recorde de crianças baleadas em toda a série histórica do Fogo Cruzado — foram 25 vítimas.Em agosto de 2023, o Instituto Fogo Cruzado lançou a plataforma Futuro Exterminado, um mapa interativo mostrando detalhes sobre as 656 crianças e adolescentes baleados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro desde 5 de julho de 2016. Com 154 vítimas, as crianças representam 23% dos baleados nos últimos sete anos: 43 morreram e 111 ficaram feridas.01/01 – Uma menina de oito anos foi baleada durante o Réveillon , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A criança estava em casa com a família no bairro Coelho da Rocha quando foi atingida pelo disparo. A criança foi socorrida por familiares e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris. O tiro atingiu a parte subcutânea da mão da menina. Ela foi atendida e recebeu alta no mesmo dia.