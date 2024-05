Prisão foi feita por agentes da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 29/05/2024 19:57

Rio - Um suspeito de estuprar e agredir a própria filha durante quase 15 anos foi preso, nesta quarta-feira (29), na Taquara, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, hoje com 22 anos, era abusada pelo pai desde que tinha apenas 7.

A polícia chegou até o criminoso após a própria vítima procurar a delegacia. Ela teria ido até a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, após sofrer abuso por parte do pai mais uma vez. O estupro aconteceu no dia do aniversário da mãe da jovem.

Segundo registro da especializada, a vítima saiu de casa na sequência e ainda foi agredida pelo pai, que teria ficado insatisfeito com a situação. O homem foi até o trabalho da jovem para atacá-la.

Após a prisão, a mãe da jovem também foi indiciada pelo estupro, uma vez que ela sabia dos abusos sofridos pela filha desde que ela tinha 16 anos.



"Com base nas informações testemunhais e investigações do Setor de Inteligência, a autoridade policial representou pela prisão do criminoso, expedida pelo 3º Juizado de Violência Doméstica", informa o comunicado da Polícia Civil.