Granadas estavam dentro de um veículo roubado na Rua do Cajá - Reprodução

Granadas estavam dentro de um veículo roubado na Rua do CajáReprodução

Publicado 29/05/2024 22:11 | Atualizado 29/05/2024 22:17

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Proletário encontraram, na tarde desta quarta-feira (29), duas granadas dentro de um carro roubado na Rua do Cajá, na Penha, Zona Norte.

A equipe de policiais estava realizando uma verificação no veículo, que havia sido reportado como roubado, quando encontraram os artefatos explosivos dentro.

O carro e as granadas foram encaminhados à 22ª DP (Penha), responsável pelo caso. As autoridades estão trabalhando para identificar os responsáveis pelo roubo do veículo e posse das granadas, assim como tentar descobrir o objetivo dos criminosos em posse dos explosivos.