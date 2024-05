Veículo ficou preso no deque de madeira - Redes Sociais

Publicado 29/05/2024 19:58 | Atualizado 29/05/2024 23:47

Rio - Um carro da Prefeitura do Rio caiu após parte de um deque ruir, na manhã desta quarta-feira (29), no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. No local, segundo moradores, é proibido o tráfego de veículos. Contudo, a gestão municipal alega que o incidente aconteceu durante uma perseguição.

O carro faz parte do programa Rio em Ordem, que iniciou o efetivo no dia 25 de março e conta com 64 guardas municipais. Segundo a Subprefeitura da Zona Sul, os agentes estavam fazendo patrulhamento de rotina no Aterro do Flamengo, na altura do Posto 3, quando um cidadão pediu ajuda ao ter sua bicicleta roubada.

"Os agentes saíram em perseguição do assaltante, mas foram obrigados a fazer uma manobra no local inadequado, o que ocasionou o acidente", diz a nota.

A presidente da Associação de Moradores e Amigos do Flamengo (Amafla), Bebel Franklin, explicou que o local passa por uma reforma que é reivindicação antiga dos moradores. No espaço ainda consta uma placa sinalizando a proibição de veículos.

"No local não pode ser passado veículo, nenhuma espécie de veículo, nem elétrico, nem pesado, porque ele é de madeira. E ali ficam crianças, ficam pessoas de bicicleta, pessoas que às vezes passam correndo e quando esses veículos passam, pode rachar essa madeira, trincar ou soltar parafusos, como já vem acontecendo há tempos e acidentes sim podem acontecer", pontuou.

Franklin reclama ainda da falta de fiscalização no local: "Se eu for buscar aqui nos históricos do telefone, pode ser que encontre fotos de outros veículos também caindo. Então, a gente precisa que no parque tenha Guarda Municipal, fiscal de postura, campanhas de conscientização. Infelizmente a gente não consegue conversar com a subprefeitura. Nem com o prefeito".

A subprefeitura informou ainda que a reforma do deck estava em curso, tendo sido iniciada em março e com previsão de finalização em setembro.