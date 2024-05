Nathan Bolico Queiroz foi preso por agentes da DRE - Reprodução

Publicado 29/05/2024 20:58 | Atualizado 29/05/2024 21:08

Rio - Nathan Bolico Queiroz, conhecido como 'Biscoito', considerado foragido pela Justiça, foi preso nesta quarta-feira (29) por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Ele é apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte.

De acordo com as investigações, Nathan atua com Bruno da Silva Loureiro, o 'Coronel', tido como liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade. Além disso, é responsável por roubos de automóveis e cargas na região de Guadalupe.

Em março deste ano, a 2ª Vara Criminal expediu um mandado de prisão contra Nathan pelos crimes de tentativa de homicídio e ameaça. O suspeito já havia sido preso em 2021 por conta de um mandado de prisão por latrocínio expedido pela 1ª Vara Criminal de Bangu.

A DRE pede que a população denuncie de maneira anônima e com sigilo garantido no objetivo de combater o tráfico de drogas e o crime organizado. Para isso, a especializada coloca o número (21) 98596-7485 à disposição.