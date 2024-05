Moradores da Ilha do Governador queriam contato com suspeito de matar menina de 11 anos - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 18:46 | Atualizado 29/05/2024 20:23

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio determinou a prisão preventiva do pedreiro Edilson Amorim dos Santos Filho, suspeito ter estuprado e matado Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, com 35 facadas na Ilha do Governador, na Zona Norte. Em audiência de custódia nesta quarta-feira (29), o juiz Alex Quaresma Ravache ressaltou a brutalidade do caso.

"Os fatos narrados revelam a gravidade concreta do delito e altíssima periculosidade do indiciado para a coletividade. Os elementos do APF (auto de prisão em flagrante) demonstram que o custodiado praticou um assassinato brutal, causando intenso sofrimento e tirando a vida de uma criança, o que indica a necessidade de sua prisão cautelar", destacou o magistrado em sua decisão.

"Está muito dolorido, estou destruído. Eu só vou sossegar quando esse cara tiver em outro mundo, porque aqui ele não merece estar não. Todo mundo amava minha filha, uma mulher acabou de falar comigo de Portugal, outro da Angola... Todo mundo a conhecia. Eu estou arrasado, ele arrancou uma parte de mim, tem um buraco no meu peito que vai demorar muito pra ser tapado, se é que vai ser tapado. Eu estava ouvindo a voz dela, tão inocente, ela falava todo dia que me amava", desabafou, emocionado.

O corpo foi encontrado dentro de uma lixeira na comunidade do Guarabu. De acordo com os relatos, a menina saiu de casa na manhã de segunda-feira para ir ao colégio, mas não chegou na escola. Imagens de câmeras de segurança registraram Sophia caminhando ao lado de Edilson.

Na casa do suspeito, os policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) encontraram vestígios de sangue no banheiro. Em depoimento, o preso confessou que esfaqueou a vítima e a deixou no banheiro, onde a encontrou morta pouco depois. Além disso, relatou que assassinou a menina para que ela não contasse do "encontro íntimo" que teriam tido.

O enterro será na tarde desta quinta-feira (30), no Cemitério do Cacuia, na Zona Norte. "Eu quero lembrar da minha filha no momento de glória, ela era um amor, inteligência pura", afirmou Paulo Sérgio.