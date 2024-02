Menino de 6 anos foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, onde passou por uma cirurgia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Menino de 6 anos foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, onde passou por uma cirurgiaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/02/2024 08:13 | Atualizado 02/02/2024 09:28

Rio - Um menino de 6 anos foi baleado, na madrugada desta sexta-feira (2), durante um confronto entre criminosos em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, a criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, onde passou por uma cirurgia.

De acordo com a PM, o menino foi atingido no abdômen durante um confronto entre bandidos que estavam em um carro e efetuaram disparos contra dois homens em uma moto. Horas depois, os agentes do 24° BPM (Queimados) fizeram um cerco e encontraram o veículo, que era produto de roubo, usado pelos suspeitos.

No interior do automóvel, segundo a PM, os policiais apreenderam uma touca ninja, um coldre e cápsulas de munições. Os produtos apreendidos foram levados para a 57ª DP (Nilópolis), onde o caso está sendo investigado.



Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que o paciente deu entrada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes com uma perfuração por arma de fogo na região torção abdominal. A direção da unidade afirmou que o menino foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico. A criança está se recuperando no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e seu quadro é estável.

Procurada, a Polícia Civil disse que o caso ainda não foi registrado na delegacia da região.