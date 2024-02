A.F.A.F, 6, está no CTI pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/02/2024 11:00 | Atualizado 04/02/2024 12:46

Rio - O menino de 6 anos baleado em um confronto em Queimados , na Baixada Fluminense, permanece internado neste domingo (4). A troca de tiros entre criminosos aconteceu na última sexta-feira (2), quando homens atiraram de dentro de um veículo contra uma dupla que estava em uma motocicleta. A criança foi atingida por um disparo no abdômen.

Inicialmente, A.F.A.F foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados, mas precisou ser transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o menino passou por cirurgia e está internado Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico da unidade, onde segue acordado, orientado, em ar ambiente e com quadro estável. A criança está alimentando com dieta liberada, desde sábado (3), e em observação clínica rigorosa da equipe multidisciplinar. Não há previsão de alta.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24º BPM (Queimados) realizaram um cerco na região e encontraram o carro envolvido na troca de tiros. O automóvel era roubado e dentro dele foram apreendidos uma touca ninja, um coldre e cápsulas de munições. A avó da criança e testemunhas prestaram depoimento na 55ª DP (Queimados). A distrital também realizou perícia no local e as investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.