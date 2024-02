Na ação, os agentes apreenderam 11 cartões com o homem - Divulgação / PMERJ

Na ação, os agentes apreenderam 11 cartões com o homemDivulgação / PMERJ

Publicado 04/02/2024 08:53 | Atualizado 04/02/2024 12:43

Rio - Agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) prenderam, na manhã deste domingo (4), um suspeito de estelionato com 11 cartões, na estação Central do Brasil, no Centro do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso enquanto oferecia passagens com um valor inferior ao cobrado nos guichês da SuperVia.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 4ª DP (Praça da República) e ficará à disposição da Justiça.