Além da pistola recuperada, PMs apreenderam drogas e radiotrasmissor - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 04/02/2024 11:47 | Atualizado 04/02/2024 12:49

Rio - A Polícia Militar recuperou, na madrugada deste domingo (4), uma arma roubada da corporação. O equipamento foi encontrado na Penha Circular, na Zona Norte do Rio, junto com um suspeito, que acabou sendo preso.

De acordo com a PM, equipes do 16º BPM (Olaria) recuperaram a pistola na comunidade da Kelson's. O equipamento estava na mão de um traficante da região, que foi preso. Com ele, os policiais militares apreenderam um radiotransmissor e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).