Até quarta-feira (7), a previsão é de chuva para todo o início da semana - Cleber Mendes

Até quarta-feira (7), a previsão é de chuva para todo o início da semanaCleber Mendes

Publicado 04/02/2024 11:26 | Atualizado 04/02/2024 13:39

Rio - A cidade do Rio amanheceu nublada neste domingo (4) e a previsão do tempo indica possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde. Segundo o Alerta Rio, as temperaturas estarão estáveis, com mínima prevista de 23°C e máxima de 36°C, e os ventos estarão predominantemente moderados durante a tarde e noite. Até quarta-feira (7), a previsão é de chuva para todos os dias do início da semana.

Com tempo nublado, as temperaturas deste domingo (4) permanecem estáveis Cleber Mendes



Na segunda-feira (5), instabilidades na atmosfera, reforçadas pelo calor, influenciarão o tempo com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte pela tarde, podendo vir acompanhada de raios. A chuva poderá passar de 6,4 mm/15min em pelo menos um ponto da cidade.

Na segunda-feira (5), instabilidades na atmosfera, reforçadas pelo calor, influenciarão o tempo com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte pela tarde, podendo vir acompanhada de raios. A chuva poderá passar de 6,4 mm/15min em pelo menos um ponto da cidade.

Na terça-feira (6), ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável, com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer momento. A chuva poderá passar de 10 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas devem diminuir e os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h a 51,9 km/h), ocasionalmente fortes (entre 52 km/h a 76 km/h).



Já na quarta (7) e na quinta (8), a nebulosidade estará variada sobre a cidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados, sendo ocasionalmente fortes na quinta-feira (8).