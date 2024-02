Um revólver e doze munições foram apreendidos - Divulgação

Um revólver e doze munições foram apreendidos Divulgação

Publicado 04/02/2024 13:25 | Atualizado 04/02/2024 13:39

Rio - Um homem apontado como diretor da torcida Jovem do Flamengo e um comparsa foram presos, neste domingo (4), por policiais do 16º BPM (Olaria) por estarem transportando uma arma de fogo dentro do carro no bairro da Penha, Zona Norte do Rio. Com eles, um revólver e doze munições foram apreendidos.



A apreensão ocorreu na Rua Santa Basilissa, um local tradicional de reunião de torcedores. De acordo com a Polícia Militar, houve abordagem e revista padrão e, após encontrarem o revólver, os dois envolvidos foram conduzidos à 22ª DP (Penha).

Na Zona Oeste do Rio, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informação de tumulto de torcedores na Rua André Rocha, na Taquara. Com a chegada dos policiais, eles fugiram e deixaram no local vários pedaços de pau.