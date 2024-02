Light teve episódios de interrupção do fornecimento de energia na Ilha do Governador - Divulgação/Light

Os serviços, inicialmente previstos para o período entre 6h e 12h, foram concluídos às 10h05m, quando o fornecimento de energia da Ilha do Governador foi restabelecido.



De acordo com a empresa, durante a manutenção programada, 54% dos clientes da região foram mantidos com energia, por meio de geradores e manobras de rede. Nas redes sociais, moradores da Ilha vêm expondo a situação do local. Rio - Após os recentes episódios de interrupção do fornecimento de energia na Ilha do Governador , a Light realizou, na manhã deste domingo (4), uma nova etapa das obras de modernização e fortalecimento da rede de abastecimento de energia para a ilhas do Governador e de Paquetá. Nesta sexta-feira (2), a Justiça do Rio determinou que a Light regularizasse o fornecimento de energia elétrica na Ilha, em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.Os serviços, inicialmente previstos para o período entre 6h e 12h, foram concluídos às 10h05m, quando o fornecimento de energia da Ilha do Governador foi restabelecido.De acordo com a empresa, durante a manutenção programada, 54% dos clientes da região foram mantidos com energia, por meio de geradores e manobras de rede. Nas redes sociais, moradores da Ilha vêm expondo a situação do local.

Mais uma vez a Ilha do Governador está sofrendo com as informações incompletas da Light, disseram que seria em alguns bairros e aconteceu o apagão em toda região. — Carla Brum (@leilacarlabrum) February 2, 2024

Ainda segundo a Light, esta foi uma etapa importante para que o fornecimento de energia para a região retorne aos padrões normais de qualidade, o que está previsto para ocorrer até o final de fevereiro.



"Cerca de 240 colaboradores estão trabalhando diariamente, dia e noite, na Ilha do Governador, entre engenheiros, técnicos e profissionais de áreas administrativas para a modernização da infraestrutura da região. Na principal frente de serviços deste domingo, trabalharam 100 profissionais", afirma a empresa.



Light investe R$ 100 milhões na Ilha



Para que ocorra a renovação completa da rede elétrica que atende as ilhas do Governador e de Paquetá, assim como à ampliação da capacidade de distribuição de energia, a Light informa que investirá o valor de R$ 100 milhões. A empresa investiu cerca de R$ 4 bilhões, nos últimos 5 anos, em manutenção, expansão de rede e combate a perdas. Em 2024, serão R$ 764 milhões.



As ilhas do Governador e de Paquetá são abastecidas por uma rede de transmissão subterrânea que passa por baixo da Baía de Guanabara e data dos anos 1970. O plano de recuperação e renovação deste sistema foi iniciado em agosto de 2023.



Na Ilha do Governador, as obras foram iniciadas no final do ano passado. As obras acontecem em três principais frentes. A primeira está em fase de conclusão e consiste na construção de uma rede auxiliar de distribuição, composta por três novos circuitos de distribuição de energia, para levar mais energia do continente e alimentar diretamente a malha que distribui energia aos clientes.



Até o momento, a concessionária instalou 94 dos cerca de 100 postes previstos e construiu 33 km de rede elétrica de um total de 50 km de cabos de energia. Quando entrarem em operação, estes novos circuitos vão minimizar o risco de interrupções e, consequentemente, as devidas condições operacionais para a entrega de um serviço adequado à população, enquanto a empresa realiza a modernização completa do sistema.



"A Light está mobilizada para a conclusão das obras com o menor transtorno possível para os cidadãos. De forma diligente e prudente, a concessionária também implementou ações para proteger os serviços essenciais à população, por meio da instalação de 95 geradores para instituições que precisam de atendimento especial (hospitais, unidades de saúde, abastecimento de água, entre outros). Clientes residenciais, que utilizam equipamentos de suporte à vida, cadastrados na rede da Light, também são atendidos pelos geradores", informa.



Já a segunda etapa é a construção de uma nova rede de transmissão subterrânea ligando o continente às subestações da região, passando por baixo da Baía de Guanabara. Trata-se de uma infraestrutura totalmente nova, moderna e com maior capacidade. Esse sistema, somado ao já existente e que está sendo recuperado, vai entregar à região um atendimento muito mais robusto.



Outra frente, também em andamento e com previsão de conclusão até o final de 2025, é a renovação da estrutura original que, por ter quase 50 anos, está desgastada e apresentando problemas. Por isso, depois de estudos minuciosos e diagnósticos do sistema elétrico, a concessionária optou por realizar uma grande reforma na rede que, apesar de complexa, é o caminho mais assertivo para gerar benefícios permanentes na segurança e qualidade do fornecimento de energia das ilhas.



Paradas programadas



É importante ressaltar que para a realização desta tarefa, a Light precisa desligar, em alguns momentos, o fornecimento de energia em determinadas regiões para possibilitar que os profissionais da empresa atuem com segurança, evitando acidentes. Estes serviços programados são avisados aos clientes com antecedência, segundo a empresa.



Ressarcimento a consumidores

Clientes que tiveram danos nos aparelhos elétricos/eletrônicos podem acionar a concessionária por meio da Agência Virtual. O pedido deve ser realizado pelo titular da conta, que também precisa apresentar a nota fiscal do aparelho danificado ou orçamento de empresa autorizada. Após a solicitação, a empresa analisa as informações apresentadas pelo cliente, verifica o histórico de ocorrências em seu sistema, e envia uma resposta ao consumidor.



Os clientes também podem procurar a Agência Móvel da Light na Ilha do Governador, exceto nos fins de semana. O atendimento é presencial, das 9h às 16h, na Estrada da Cacuia, ao lado Supermercado Mundial.



Canais de atendimento ao cliente



* WhatsApp com auxílio da Lia, assistente virtual da companhia (21) 99981-6059

* Call center: 0800-021-0196