A rede estadual de ensino anunciou a contratação de 4 mil novos professores para as 1.233 unidades escolares, localizadas nos 92 municípios do estado - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/02/2024 13:19 | Atualizado 04/02/2024 13:27

Rio - A rede estadual vai organizar atividades de acolhimento para recepcionar os mais de 700 mil alunos que irão voltar às aulas para o início do ano letivo de 2024 nesta segunda-feira (5). Com o objetivo de dar boas-vindas aos estudantes, as 1.233 unidades escolares, localizadas nos 92 municípios do estado, preparam várias ações de apresentação de profissionais, projetos e incentivo à boa convivência.

"A escola é o portal da transformação. Essa é uma oportunidade para promover mudanças significativas e proporcionar uma aprendizagem mais consolidada para todas as crianças e jovens. Devemos alcançar esse objetivo com o reforço no regime de colaboração entre todos. A gente sabe que será uma longa jornada, mas esse é o legado que queremos deixar", afirma a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

Este ano, a rede estadual de ensino anunciou a contratação de 4 mil novos professores. Além disso, houve também o aumento da oferta de vagas em escolas de tempo integral, são mais de 80 mil vagas em 400 unidades, onde os alunos podem aprender em escolas interculturais, apoiadas por 17 países; Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tecs); unidades cívico-militares, apoiadas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar; além de escolas com Itinerários de Formação Técnica e Profissional, como o Nave (C.E. José Leite Lopes, integrante do Núcleo Avançado em Educação), no Andaraí, e o C.E. Hebe Camargo, em Pedra de Guaratiba, que oferecem, respectivamente, o curso profissionalizante de Programação de Jogos Digitais e Multimídias e o de Técnico em Telecomunicações, em parceria com as empresas Oi e Claro.

Sobre a educação integral, a secretária diz que é um grande desafio para o estado do Rio construir esse conceito. "É preciso que a comunidade entenda a importância desse tipo de educação. Esse é o grande mote, porque você está promovendo o desenvolvimento em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural. Essas escolas têm os menores índices de evasão e os melhores desempenhos no Ideb. Muitos dos nossos jovens chegam às universidades e saem bem mais preparados para o mercado de trabalho, muitos até com ofertas de emprego", contou.