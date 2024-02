Instituto Nacional de Câncer promove a 18ª edição do Bloco da Solidariedade, para aumentar o estoque de sangue - Armando Paiva / Agência O Dia

Instituto Nacional de Câncer promove a 18ª edição do Bloco da Solidariedade, para aumentar o estoque de sangueArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 04/02/2024 11:53 | Atualizado 04/02/2024 12:47

Rio - O Instituto Nacional de Câncer (Inca) promove, entre segunda (5) e terça-feira (10), a 18ª edição do Bloco da Solidariedade, para aumentar o armazenamento no banco de sangue em 45%. Segundo o Inca, o objetivo é coletar o máximo de bolsas para garantir o prosseguimento de tratamentos oncológicos.

A meta do instituto é alcançar 70 bolsas por dia, durante a semana que antecede o Carnaval. Iniciada em 2006, a campanha, que pretende aumentar o estoque de sangue e plaquetas no serviço de Hemoterapia, tem como padrinho e madrinha o dançarino Carlinhos de Jesus e a bailarina Ana Botafogo. Em 2023, foram 197 doações de sangue e 34 de plaquetas.

"Cada doação é um passo firme para salvar vidas no Inca. Vamos brilhar no Carnaval da Doação", convida Ana Botafogo. "Tomem essa atitude e abram alas para o Bloco da Solidariedade. Cada gota faz a diferença para os pacientes", reforça Carlinhos de Jesus.



A chefe do serviço de Hemoterapia, Iara Motta, disse que as doações diminuíram na pandemia e ainda não normalizaram. "Houve uma queda no número de doações, desde antes da pandemia, e ainda não retornou ao nível anterior. Precisamos reiterar os pedidos nesse período para manter a regularidade do suporte transfusional aos pacientes", disse.

Como doar



Para participar, os doadores devem atender aos requisitos: ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e não ter comportamento de risco para doenças transmissíveis pelo sangue. Além disso, a pessoa não deve estar em jejum, mas precisa evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação.



No local, é necessário apresentar documento com foto, e os menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. No caso de doações de plaquetas, o agendamento deve ser feito por telefone (3207-1064).



Serviço

O Banco de Sangue do Inca está localizado na Praça Cruz Vermelha, 23, no 2º andar, Centro do Rio de Janeiro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30. Aos sábados, o banco abre apenas para doação de plaquetas, com hora marcada às 8h, 9h30 e 11h.