Homem ameaçou três pessoas com um revólver municiado - Divulgação / PMERJ

Homem ameaçou três pessoas com um revólver municiadoDivulgação / PMERJ

Publicado 04/02/2024 10:21 | Atualizado 04/02/2024 12:44

Rio - Militares do 20° BPM (Mesquita) prenderam, na manhã deste domingo (4), um homem que ameaçou três pessoas em Vista Alegre, na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 com o suspeito, que ameaçou as pessoas na Rua Curitiba.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a delegacia da região, onde ficará à disposição da Justiça. As vítimas também prestaram depoimento na distrital.