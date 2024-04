Bernardo Paraíso era estudante de Ciências Biológicas da UFRRJ - Reprodução

Publicado 08/04/2024 18:16

Rio - Bernardo Paraíso, de 24 anos, aluno de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), morreu após ser baleado em um confronto entre criminosos na tarde desta segunda-feira (8) em Seropédica, na Baixada Fluminense. Um bebê de 1 ano e uma menina de 6 anos também foram feridos por disparos.

Segundo a Polícia Militar, criminosos iniciaram um tiroteio no centro da cidade. Bernardo estava na rua quando o confronto começou e foi atingido por um dos disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além do homem, um bebê de um ano e uma menina de 6 anos foram baleados. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HPAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada.

A prefeitura da cidade informou que o bebê deu entrada às 16h19 levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com uma perfuração de tiro no joelho esquerdo. Ele passou por exames de imagens que não constataram fraturas. A vítima segue em observação, com acompanhamento da equipe interdisciplinar, lúcido e estável.

A menina deu entrada na unidade três minutos antes também levada pelo Samu. A criança estava com uma bala alojada na altura da coluna e outro projétil que entrou pelo ombro esquerdo e parou na região do tórax, mas apenas em subcutâneo. Ela segue sendo avaliada pela neurocirurgia.

Rosiane Claudio de Freitas, de 34 anos, mãe das crianças, chegou junto com as vítimas. Ela apresentou um hematoma na coxa esquerda, mas sem restrição de movimentos. A mulher acompanhou o atendimento dos filhos.

A PM também informou que um suspeito foi preso por agentes do 24º BPM (Queimados) após ser baleado. Com ele, foram apreendidos um fuzil e uma pistola. Uma granada também foi apreendida durante a ação.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

UFRRJ lamenta morte e suspende aulas

Através das redes sociais, a universidade onde Bernardo estudava lamentou a sua morte e suspendeu as aulas do turno da noite desta segunda-feira (8) devido aos acontecimentos ocorridos.

Em uma postagem, a Administração Central da UFRRJ disse que se solidariza com a família e amigos da vítima neste momento de dor. Em outra, a direção pediu que os membros da comunidade acadêmica que estavam se dirigindo até o centro de Seropédica tomem cuidado com as ocorrências de tiroteio.

"Informamos que, devido aos últimos acontecimentos ocorridos nesta tarde do dia 8/4, segunda-feira, no centro do km 49 do município de Seropédica, a Administração Central da UFRRJ está suspendendo todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais do turno noturno da presente data. Pedimos aos membros da comunidade acadêmica que estão se dirigindo ao centro do município que se atentem para as últimas notícias sobre ocorrências de tiroteio, que culminaram, até o momento, no registro de, pelo menos, um óbito. Tão logo tenhamos informações adicionais, orientaremos a comunidade", disse um dos posts.

A deputada estadual Dani Balbi reclamou sobre a constante guerra por territórios que acabam causando insegurança pela Zona Oeste do Rio e pela Baixada Fluminense. A parlamentar também lamentou a morte do jovem.

"Confrontos frequentes entre grupos armados têm assolado as comunidades, colocando em risco a vida e a integridade da população fluminense. Não podemos continuar fechando os olhos para a guerra em busca de territórios no estado do Rio de Janeiro. Constantemente nossos familiares, amigos e estudantes são vítimas irreversíveis desse contexto que apesar de muito violento, ainda não é combatido pelo poder público. Não queremos mais perder os nossos por balas perdidas da milícia do Rio de Janeiro! Hoje, um estudante foi assassinado. Poderia ser seu filho", escreveu.