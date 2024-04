Mulher está internada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz - Renan Areias / Agência O Dia

Mulher está internada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa CruzRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/04/2024 21:53 | Atualizado 08/04/2024 21:54

Rio - Uma mulher foi baleada na cabeça a poucos metros de casa, na comunidade do Batan, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Agatha Marques Santos, de 26 anos, está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.

O caso aconteceu na Rua São Dagoberto, no domingo (7). Um homem que passava pelo local disse à equipe médica do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, primeira unidade que a jovem deu entrada, que escutou tiros e logo depois viu Agatha caída.

O homem prestou socorro e levou a mulher até o hospital. No local, um policial militar foi chamado para fazer um boletim de ocorrência. Posteriormente, o PM foi até o endereço onde a jovem foi baleada, mas não encontrou testemunhas.

A princípio, o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) como roubo seguido de lesão corporal. No entanto, o registro da ocorrência aponta que, aparentemente, nada foi roubado da vítima. De acordo com relatos nas redes sociais, Agatha teria sido baleada pelo ex-companheiro, que não aceitaria o fim do relacionamento.

Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no local do crime. Testemunhas e familiares da vítima estão sendo ouvidos e a investigação segue em andamento para esclarecer os fatos.

A mulher está internada com quadro de saúde gravíssimo no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste do Rio, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta segunda-feira (8).