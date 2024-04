Tiroteio aconteceu na região da estação de Cordovil da SuperVia - Google Street View

Publicado 08/04/2024 19:04

Rio - Um tiroteio no bairro de Cordovil, na Zona Norte, afetou a circulação dos trens do ramal Saracuruna, na tarde desta segunda-feira (8). Ao todo, cinco estações ficaram fechadas. De acordo com a Polícia Militar, criminosos atacaram equipes que faziam patrulhamento.

A SuperVia informou que o tiroteio que aconteceu próximo da estação Cordovil impossibilitou a operação na região. As estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral ficaram fechadas para embarque e desembarque por cerca de 50 minutos.

Durante o fechamento, os trens do ramal Saracuruna só funcionaram da Central até a Penha e de Duque de Caxias até Saracuruna. O ramal operou com intervalos de aproximadamente 30 minutos neste período e só foi normalizado por volta das 18h.

De acordo com a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) faziam patrulhamento a comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, quando criminosos atacaram um dos blindados da corporação. Os suspeitos fugiram logo após o ataque.

Não houve registro de feridos na ação. O policiamento foi reforçado na região.