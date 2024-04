Disparos de "traçantes vermelhos" sobrevoam o local - Reprodução/Redes Sociais

Disparos de "traçantes vermelhos" sobrevoam o localReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/04/2024 22:21 | Atualizado 08/04/2024 22:26

Rio - Um tiroteio assustou moradores dos morros do Campinho e Fubá, na noite desta segunda-feira (8). Em diversos vídeos publicados nas redes sociais é possível ver a troca de tiros entre criminosos.

Em um dos vídeos no aplicativo "X", o antigo "Twitter", é possível ver o momento em que disparos traçantes vermelhos riscam o céu. Na gravação, um homem diz: "Quê isso?! A bala está voando!" Nos comentários da publicação, um internauta comentou: "Muito tiro mesmo! Pegou no telhado aqui de casa."

Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram deslocados para o entorno da comunidade do Campinho com veículos blindados para dar apoio às equipes que estão atuando região. O policiamento na Estrada Intendente Magalhães com Rua Cândido Benício também foi reforçado.

Não há informações sobre mortos ou feridos.