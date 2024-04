Bruno Lima da Costa foi baleado durante sequestro na Rodoviária do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Bruno Lima da Costa foi baleado durante sequestro na Rodoviária do RioReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/04/2024 19:53

Rio - O petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, baleado durante sequestro de ônibus da Rodoviária do Rio , apresentou uma piora clínica e voltou para o CTI do Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul, de acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (8).

Bruno teve constatado acúmulo de líquido em volta do coração e dos pulmões. Diante da condição, a equipe médica realizou um procedimento de drenagem e colocou o servidor da Petrobras novamente em respiração mecânica. Apesar da volta para o leito de tratamento intensivo, o quadro de saúde é considerado estável.

Na sexta-feira passada (5), Bruno se recuperava da terceira cirurgia realizada para corrigir a cicatrização de um dos procedimentos anteriores. Antes disso, o servidor da Petrobras havia apresentado uma melhora considerável, onde já se alimentava sentado e respirava sem ajuda de aparelhos.

Bruno está internado desde o dia 12 de março, quando foi atingido por três disparos durante o sequestro de um ônibus. Ele teve o pulmão e o baço perfurados. Uma das balas segue alojada no pulmão, próxima ao coração.

Relembre o caso



Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, que segue preso de forma preventiva, manteve 16 pessoas reféns por cerca de três horas dentro do ônibus e se entregou aos agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no último dia 12. Paulo Sérgio iria para Juiz de Fora, em Minas Gerais.



Segundo relato do sequestrador à policiais, ele teria confundido Bruno com um policial à paisana. Paulo estaria fugido da comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio, onde teria se desentendido com traficantes e baleado um dos criminosos.

Quem é Bruno?



Bruno foi aprovado em concurso da Petrobras em 2023 para o cargo de técnico de estabilidade em operação de lastro. Ele passava por um processo de treinamento e vivia entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde cursa Engenharia Elétrica, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).