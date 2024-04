Protesto ocorreu na Estrada do Camboatá nas proximidades da Rua Fernando Lobo - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/04/2024

Rio - Moradores do Complexo do Chapadão protestaram, na tarde desta segunda-feira (8), na Estrada do Camboatá nas proximidades da Rua Fernando Lobo, após duas mortes em uma operação da PM na região durante a madrugada. Agentes do 41° BPM (Irajá) controlaram a situação e impediram o fechamento da via. Os moradores afirmam que os mortos seriam inocentes.



Segundo a corporação, os policiais foram recebidos a tiros pelos bandidos e houve confronto. Dois homens ficaram feridos e levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro suspeito foi preso.

No protesto, uma mãe contou que seu filho foi atingido com um tiro nas costas enquanto entrava em casa Reprodução/Redes Sociais



No protesto, a mãe de Carlos Eduardo Ribeiro dos Santos, um dos baleados confirmados pela polícia, pediu justiça. "A polícia deu um tiro nas costas dele e de outras pessoas. Os outros também eram inocentes, mas estou aqui pelo meu filho. Em 38 anos, meu filho nunca foi preso ou procurado", disse.

Não há informações sobre a identificação do outro baleado e do suspeito preso.