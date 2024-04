Prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação

Publicado 08/04/2024 20:40

Rio- Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (8), acusado de matar um amigo na noite do dia anterior (7), na Rocinha, Zona Sul. Davi de Brito Nunes Bonfim foi assassinado com um tiro no rosto.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, após uma discussão, o autor efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima. Logo em seguida, ele fugiu da comunidade e se escondeu na casa da mãe.

Segundo os agentes, imediatamente após a comunicação do crime, as investigações foram iniciadas. O criminoso foi encontrado em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste, a partir de informações obtidas ainda no local do fato e por levantamentos de inteligência.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).